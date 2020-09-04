الميركاتو الصيفي: مانشستر يونايتد يعير حارسه المهمش إلى هدرسفيلد تاون

أعلن “هدرسفيلد تاون” تعاقده رسميًا مع حارس مانشستر يونايتد، “جويل بيريرا” لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأصبح الحارس البالغ من العمر 24 عامًا رابع لاعبي مانشستر يونايتد يخرج على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل بداية الموسم الجديد 2020/21، إذ انتقل “تاهيث تشونج” إلى فيردر بريمن الألماني، و”أليو تراوري” إلى كاين الفرنسي، والحارس “ماتي كوفاش” إلى سويندون تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وخاض الحارس البرتغالي بيريرا، الذي شارك في ثلاث مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، فترات إعارة مختلفة خلال الموسمين الماضيين مع فيتوريا سيتوبال البرتغالي، وكورتريك البلجيكي، وهارتس الاسكتلندي.

ومن جانبه قال مدرب هدرسفيلد تاون، كارلوس كوربران في تصريحات للموقع الرسمي بعد انضمام بيريرا: “جويل لديه القدارات التي نريدها في حارس المرمى، من حيث ردود أفعاله، والسيطرة داخل منطقة الجزاء، وتغطية المساحات وتوزيع اللعب، كل هذه القدرات يصعب العثور عليه في حارس مرمى”.

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من هو جويل بيريرا؟

جويل كاسترو بيريرا هو لاعب كرة قدم برتغالي من أصول سويسربة، ويلعب في كحارس مرمى. ولد في 28 يونيو 1996 في كانتون نيوشاتل بسويسرا.

وقع بيريرا لمانشستر يونايتد في 2012. وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقب دوري الترقي تحت 21 عامًا في موسم 2014/15، ومدد عقده في 13 أغسطس 2015، وسط ملحمة حراسة المرمى في الفريق.

في 1 يوليو 2017، وقع بيريرا عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات ليستمر مع مانشستر يونايتد حتى عام 2021. وفي 20 سبتمبر 2017، ظهر كبديل ضد بيرتون ألبيون في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وتلقى هدفًا في الدقيقة الأخيرة.

وففي يوليو 2016 ، تم اختيار بيريرا في قائمة منتخب البرتغال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2016. كان بديلاً ولم يشارك ولا مرة في مباريات البرتغال الأربع في البطولة. وفي مايو 2017، تم اختياره في قائمة البرتغال التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

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