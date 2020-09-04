الميركاتو الصيفي: مانشستر سيتي يواصل إعارة الياباني “ميشينو”، والصربي “تيديتش”

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد إعارة الياباني “ريوتارو ميشينو” إلى ريو آفي البرتغالي، و”سلوبودان تيديتش” إلى بي إي سي زفوله الهولندي.

ووقع لاعب الوسط الياباني “ريوتارو ميشينو” (22 عامًا) على عقد مع “ريو آفي” لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وكان قد أمضى ميشينو الموسم الماضي في صفوف هارتس الاسكتلندي على سبيل الإعارة أيضًا، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في 19 مباراة بالدوري.

وصرح ميشينو بعد انضمامه لريو أفي، أنه يهدف إلى إحداث تأثير مع الفريق في المسابقات المحلية وفي بطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

وقال: “آمل أن أتمكن من مساعدة الفريق في الوصول إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، والمساهمة بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة”.

وانتقل ريوتارو ميشينو إلى مانشستر سيتي من فريق جامبا أوساكا الياباني في أغسطس من العام الماضي 2019.

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ويجيد ميشينو اللعب في عدة مراكز، وسط مهاجم كمركز رئيسي، بالإضافة إلى مهاجم ثاني وجناح أيسر.

سلوبودان تيديتش إلى زفوله

وأرسل مانشستر سيتي مهاجمه الصربي الشاب “سلوبودان تيديتش” إلى فريق زفوله الهولندي لقضاء موسم على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرة وتطويره.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضًا، ولكن مع فريق تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي.

والآن تمت إعارة تيديتش إلى زفوله لتقوية هجوم الفريق، وفقًا لما قاله المدير التقني للنادي الهولندي، مايك ويليمز لموقع النادي الرسمي: “لقد تعاقدنا مع سلوبودان الذي يناسب أسلوب لعبنا بشكل مثالي. إنه طويل ونشيط ولديه حس تهديفي جيد. أنا سعيد لأننا تمكنا من ضمه، حيث كان هناك العديد من المنافسين لنا”.

ولم يخفِ تيديتش سعادته بانتقاله للعب في الدوري الهولندي مع زفوله، الذي قال للموقع الرسمي للنادي عقب انضمامه: “إنه لأمر جيد لتطوري أن ألعب في الدوري الهولندي. المستوى هنا مرتفع ويتم منح اللاعبين الشباب العديد من الفرص. أتطلع حقًا للبدء وجعل المشجعين فخورين”.

جدير بالذكر أن تيديتش تمكن من تسجيل 21 هدفًا لصالح تشوكاريتشكي في 75 مباراة.

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