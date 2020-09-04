الميركاتو الصيفي: أوساسونا يعزز صفوفه بالمدافع الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الاسباني

أعلن أوساسونا ضمه للظهير الأيسر خوان كروز من إلتشي نظير مبلغ 2 مليون و750 ألف يورو، وبعقد لمدة ثلاث سنوات.

ومن الممكن أن ترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 3 ملايين يورو، حال تمكن أوساسونا من البقاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى “لا ليجا” الموسم القادم.

وجعلت هذه الصفقة خوان كروز رابع أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعد كل من البرتغالي إدواردو فيرناندو “دادي” (3.75 مليون يورو)، الإيراني مسعود شجاعي (3.50 مليون يورو)، الإسباني روبين جارسيا (3.25 مليون يورو).

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أحد أبطال إلتشي في رحلة صعوده إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى “لا ليجا”، حيث كان أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق، وسجل خلال الموسم هدفًا وقدم تسعة تمريرات حاسمة.

ومنذ الموسم الماضي فإن خوان كروز كان المدافع الأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة في الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الإسباني، وهو ما يعطي مثالاً واضحًا على مدى فعاليته في الهجومية.

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من هو خوان كروز؟

بدأ كروز مسيرته المهنية بين الفئات الدنيا في أتلتيكو مدريد، لكنه ذهب في سن صغير إلى بولونيا الإيطالي وتمكن من الوصول إلى الفريق الأول، على الرغم من أنه لم يشارك في الدوري الإيطالي.

عاد كروز إلى إسبانيا في أغسطس 2016 من نادي سان سيباستيان، الذي يلعب في الدرجة الثانية ب، وانتقل إلى فريق رايو ماخاداوندا في يوليو 2017 الذي يشارك في نفس الدرجة، لكنه في نهاية موسم 2017/18 صعد معهم إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي يوليو 2018 ، انتقل كروز بشكل مجاني إلى إلتشي الذي كان يشارك في الدرجة الثانية آنذاك. وأصبح على الفور لاعبًا أساسيًا في الفريق.

جدير بالذكر أن إلتشي تمكن من الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الماضي 2019/20، حيث شارك كروز في 39 مباراة مع الفريق وكان أحد أساب الصعود إلى الـ”لا ليجا”.

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