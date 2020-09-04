رياضة | مباريات محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد بدون جماهير بسبب الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مباريات محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد بدون جماهير بسبب الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن تعليق عملية تجديد التذاكر لموسم 2020 / 2021، وذلك بسبب غموض موقف عودة الجماهير للملاعب.

وسيبدأ الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب، حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد في ملعب "أنفيلد" يوم 12 سبتمبر بدون حضور جماهيري.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في منع الجماهير من حضور المباريات في الملاعب منذ مارس الماضي، لكن الحكومة البريطانية ذكرت أنها قد تجرب عملية حضور الجماهير بأعداد قليلة في الملاعب خلال شهر أكتوبر المقبل.

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وأوضح النادي: "بشكل مبدئي سيتم بيع تذاكر كل مباراة على حدة".

وحسب صحيفة "ليفربول إيكو" فإن ليفربول لم يشر إلى منح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية للموسم الماضي والذين يقدر عددهم ب500ر12 مشجع في الحصول على تذاكر مباريات الموسم الحالي.

ولم يخض ليفربول مباراة بحضور جماهيري منذ شهر مارس الماضي حينما واجه أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن من الممكن أن يستقبل جماهيره مجددا يوم 24 اكتوبر في مباراة يواجه فيها فريق شيفيلد يونايتد.