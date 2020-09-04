رياضة | موعد مباراة هولندا وبولندا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة هولندا وبولندا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب امستردام مباراة قوية تجمع بين منتخب هولندا وبولندا ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين.

موعد مباراة هولندا وبولندا بدوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب بولندا ضيف على هولندا ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية غدًا الجمعة فى تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 3.

مجموعة هولندا بدوري الأمم الأوروبية

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البوسنة والهرسك

إيطاليا

هولندا

بولندا