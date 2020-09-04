رياضة | فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرض مسؤولو الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل معرفة رأيه في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي.

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ويسعى الأهلي لتعزيز الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتأكد غيابه عن المارد الأحمر لمدة لا تقل عن 7 أشهر.

ومن المقرر أن يحسم فايلر رفقة مسؤولي المارد الأحمر، فكرة التعاقد مع أسامة جلال خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وأصبح قريب للغاية من حسم لقب المسابقة المحلية.