الامارات | سرقة كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد الكرة المصري السابق، عن سرقة كأس الأمم الإفريقية من داخل مبنى الاتحاد.

وأفاد شوبير في حلقته على قناة "تايم سبورت" امس، أن اتحاد الكرة قرر إنشاء متحف للكرة المصرية بمناسبة مرور 100 سنة عى تأسيس الاتحاد، وقرر وضع كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد فوزها بالبطولة ثلاث مرات متتالية فيه ، لكنهم فؤجئوا بعدم وجود الكأس داخل حزينة الاتحاد.

وأضاف أن بعض الموظفين قالوا إن كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن هو من أخذ الكأس، وعند سؤاله نفى ذلك تماما

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وأثار هذا الإعلان موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا المسؤولين على اتحاد الكرة بالفشل، وطالبوا بمحاسبتهم.

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