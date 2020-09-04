شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يسعى لتعزيز مسيرته الخالية من الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، إلى تعزيز مسيرته الخالية من الهزيمة في العام الحالي عندما يلتقي في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس مع الألماني يان- لينارد شتروف في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ويأمل اللاعب الصربي المخضرم إلى تحقيق فوزه الـ 26 على التوالي دون هزيمة هذا العام، وسيلتقي في وقت لاحق من يوم الجمعة أيضا المصنف الخامس الألماني ألكسندر زفيريف مع الفرنسي أدريان مانارينو.

وفي مواجهة أخرى، سيسعى اليوناني ستيفانوس تيتيباس لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة دون خسارة أي مجموعة عندما يواجه الكرواتي بورنا تشوريتش، وكله أمل في حصد لقبه الكبير الأول.

أما المصنف الـ 12 الكندي دينيس شابوفالوف (21 عاما) الذي خرج من الدور الثالث في مشاركتيه السابقتين في أمريكا المفتوحة، فإنه يتطلع هذه المرة إلى التقدم أكثر عندما يواجه الأمريكي تيلور فريتز.

وفي فردي السيدات، تلتقي اليابانية ناعومي أوساكا، المصنفة الرابعة، مع الأوكرانية مارتا كوستيوك، في حين تلتقي بطلة ويمبلدون مرتين بترا كفيتوفا مع الأمريكية جيسيكا بيجولا.

وستلتقي المصنفة الأولى عالميا سابقا الألمانية أنجليك كيربر مع الأمريكية آن لي.

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