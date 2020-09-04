شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الأهلي بإلغاء مسابقات الناشئات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، رؤوف عبدالقادر، إن الاتحاد المصري لكرة اليد أخطر النادي بإلغاء مسابقات الناشئات مواليد 2007 في الموسم القادم، بناء على استطلاع رأي الأندية خلال الساعات الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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