شكرا لقرائتكم شوبير: جلبرتو وبوجلبان تحس أنهم أبناء الأهلى وهناك البعض بركان من حقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك بعضا من أبناء النادى الأهلى يتحدثون عن القلعة الحمراء وكأنهم أعداؤها، على عكس بعض اللاعبين الذين احترفوا لفترة بالنادى.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر: "حاجة عجيبة جدا عندما يتحدث جلبرتو وأنيس بوجلبان عن الأهلى تشعر أنهم أبناء الأهلى بجد وحق وحقيق وعندما يتحدث البعض الآخر تشعر أنك أمام بركان من الحقد والغل وكأنهم أعداء الأهلى وليسوا أبناءه كما يقولون!!!!!".

وكشف أحمد شوبير، فى وقت سابق عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة التى احتفظت بها مصر وتم البحث عنه ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كآس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

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تابع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس أن اللجنة الخماسية قامت بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق والذى شارك مع منتخب مصر فى البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التى فاز بها الفراعنة فى 2006 و٢٠٠٨ و٢٠١٠ فى عهد حسن شحاتة المدير الفنى ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة.

فى سياق متصل كشف الإعلامى محمد شبانة، أن اتحاد الكرة تلقى مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولى – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة والإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.

وتابع شبانة عبر برنامج "مع شبانه" على تليفزيون اليوم السابع أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسى قبل ذلك التوقيت.