شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة .. 20 معلومة عن مواجهة الأحمر والغزلان بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم منافسات الجولة 24 بالموسم رقم 61 لمسابقة الدورى الممتاز المصرى مساء اليوم الجمعة، بمواجهتين تجمع الأولى بين مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة مع الإسماعيلى، الذى يحتل المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب فى الساعة الخامسة بصافرة الحكم أحمد العدوي. المباراة الختامية لهذه الجولة يشهدها ملعب القاهرة الدولى فى تمام الثامنة وتجمع الأهلى مع وادى دجلة. ونستعرض أبرز أرقام الفريقين والمواجهات المشتركة بينهما ..

1- الأهلى فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه. 2- وادى دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30. 3- جمع الأهلى 13 نقطة من 6 مباريات بعد استئناف الدورى بنسبة مئوية بلغت 72.2%. 4- حصد وادى دجلة 11 نقطة من 5 مباريات بعد عودة المسابقة بنسبة 73.3%. 5- 15 مباراة جمعت الطرفين منذ صعود دجلة موسم 2010 – 2011. 6- الارقام تعطى أفضلية كبيرة للأهلى بـ 11 انتصار و19 هدفاً مقابل فوز وحيد و6 أهداف لدجلة و3 تعادلات أخرها (1 – 1) فى الجولة 15 موسم 2017 – 2018 عندما تقدم عبد الله السعيد للأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 61 وتعادل أحمد الشناوى لدجلة بعدها بدقيقة واحدة. 7- وليد سليمان الهداف الأول للأهلى برصيد 7 أهداف يليه جونيور اجايى وحسين الشحات برصيد 5 أهداف. 8- مروان حمدى فى صدارة هدافى دجلة برصيد 6 أهداف يليه بفارق هدف واحد رجب عمران. 9- محمد مجدى "أفشه" أفضل صناع الأهداف فى الأهلى برصيد 7 تمريرات يليه على معلول بـ 6 تمريرات. Advertisements 10- الغانى اسحق يعقوبو أفضل صانع أهداف فى دجلة برصيد 7 تمريرات حاسمة. 11- دجلة الفريق الوحيد رفقة طلائع الجيش الذى لم يخسر أى مباراة منذ عودة النشاط بعد توقف كورونا. 12- اليونانى نيكوديموس بابا فاسيلو (50 سنة) تولى قيادة دجلة فى 21 فبراير 2020 خلفاً لمواطنه تاكيس جوناس. 13- قاد بابا فاسيليو دجلة فى 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر على الإطلاق. 14- خاض الأهلى 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة. 15- لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباراة وسجل 309 هدفاً مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة. 16- محمود الخطيب وحسام حسن فى صدارة هدافى الأهلى طوال تاريخه فى الدورى برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما. 17- النيجيرى ستانلى أوهاويتشى الهداف الأول لوادى دجلة فى مسابقة الدورى برصيد 27 هدفاً ثم السنغالى إبراهيما نداى والسورى عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً. 18- يُدير هذا اللقاء الحكم الدولى جهاد جريشة وهى المباراة الخامسة له هذا الموسم علماً بأنها المباراة الأولى له للفريقين. 19- جريشة (44 سنة) الذى شارك فى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا اشهر خلال المباريات السابقة 17 ورقة صفراء وورقة واحدة حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء 3 منها فى أول ظهور له فى لقاء الإسماعيلى والمصرى بالجولة الثانية. 20_تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى مسئولية تدريب المارد الأحمر فى 31 أغسطس 2019 خلفاً لمارتن لاسارتى وقاد الفريق فى 36 مباراة فاز فى 28 لقاء وتعادل فى 6 وخسر مباراتين.

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