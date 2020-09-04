شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من الكاف عن مصير مباراته أمام الوداد في دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة المصرى وكذلك السفارة المصرية بالمغرب، عن مصير مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وفوجئ الأهلى بأن الاتحاد المغربى للعبة حدد يوم 24 سبتمبر الجارى موعداً لمباراة الرجاء والوداد فى الدورى المغربى وهو ما أثار لغطاً فى الشارع الكروى المصرى والمغربى باعتبار أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سبق وحدد أن الأهلى سيلعب مع الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فيما سيلعب الزمالك مع الرجاء يوم 25 الشهر الجارى فى الدور ذاته ببرج العرب.

ويرغب مسئولو الأهلى فى معرفة حقيقة تغيير موعد نصف نهائى دورى الأبطال لا سيما وأن تقارير إعلامية مغربية تخرج من وقت لأخر بتأكيدات حول اقتراب تغيير موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع بطلا المغرب فى نصف نهائى البطولة الافريقية.

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من ناحية أخرى، يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمى من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التى من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني.

ورفض رمضان صبحى توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزي، حيث أكد الجناح الدولى أنه يُفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل،،وتسود حالة من الاستياء داخل الأهلى من رمضان صبحى خاصة وأن اللاعب أكد فى أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادى أنه يرغب فى البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق رسمى بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 33 مليون جنيه سنوياً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 18 مليون جنيه فقط فى الموسم الواحد.