شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يحقق أكبر فوزا أمام السعودية 13/ 0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 4 سبتمبر 1961، حقق منتخب مصر أكبر فوز له فى المواجهات المباشرة مع السعودية فى أول مواجهة رسمية تجمع بين المنتخبين، بعد فوزه بنتيجة 13/صفر، ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية الثانية بالمغرب.

سجل أهداف المنتخب المصرى كل من بدوى عبدالفتاح 5 أهداف، وزميله حسن الشاذلى هاتريك، وشحتة لاعب الإسماعيلى هاتريك، وكرم عبدالمنعم لاعب السكة، ورفعت الفناجيلى ولكل منهما هدف.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونًا من: عادل هيكل "الأهلي"، يكن حسين "الزمالك"، رأفت عطية "الزمالك"، محمد بدوى "المصري"، رفعت الفناجيلى "الأهلي"، يوسف محمود، كرم عبدالمنعم "السكة الحديد"، شحتة "الإسماعيلي"، بدوى عبدالفتاح "الترسانة"، طه إسماعيل "الأهلي"، حسن الشاذلى "الترسانة".

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1965، فاز منتخب مصر على منتخب لبنان بثلاثية نظيفة فى دورة الألعاب العربية الثالثة بالقاهرة، سجلها فؤاد مرسى لاعب الاتحاد، وحسن الشاذلي، وحسن جبر فى ثانى مباريات المنتخب فى البطولة، جاء تشكيل منتخب المصرى مكونًا من: فتحى خورشيد "غزل المحلة"، سعيد أبوالنور "الأهلي"، سيد الطباخ "القناة"، أحمد رفعت "الزمالك"، محمود أبورجيلة "الزمالك"، سمير قطب "الزمالك"، عبدالكريم الجوهرى "الزمالك"، مصطفى رياض "الترسانة"، فؤاد مرسى "الاتحاد السكندري"، حسن الشاذلى "الترسانة"، حسن جبر "الأهلي".

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1966 تلقى المنتخب المصرى هزيمة قاسية أمام منتخب ألمانيا الشرقية بنصف دستة أهداف دون رد فى المباراة الودية.

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 2010 تعادل مفاجئ للفراعنة أبطال أفريقيا ثلاث دورات متتالية بملعبها وسط جماهيرها فى بداية مشوارها فى تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم "2012" أمام سيراليون بهدف لكل منهما، سجل هدف مصر محمود فتح الله.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 2006 فاز المنتخب المصرى على نظيره البوروندى فى افتتاح مباريات المنتخب فى تصفيات المؤهلة لأمم غانا "2008" بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل للفراعنة محمد زيدان، وحسنى عبدربه، ومحمد أبوتريكة، وأحمد حسن من ضربة جزاء.