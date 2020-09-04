شكرا لقرائتكم في مثل هذا اليوم.. عصام الحضرى يشارك لأول مرة مع الأهلى عام 1996 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 4 سبتمبر من عام 1996، شارك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق لأول مرة مع النادى الأهلى وكان ذلك فى افتتاح البطولة العربية الثانية عشر للأندية أبطال الدورى، والتى أقيمت بالقاهرة بمشاركة سبع فرق، وبدأت بمباراة الأهلى مع اتحاد بليدة الجزائرى، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الأهلى مشير حنفى، وحسام حسن، ووليد صلاح الدين فى الشوط الأول، وأضاف أحمد عبدالمنعم كشرى، وسيد غريب فى الشوط الثانى، مقابل هدف وحيد سجله زيدانى رضا فى نهاية الشوط الأول.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان مكونًا من: عصام الحضري، إبراهيم حسن، سمير كمونة، محمود أبوالدهب، مشير حنفي، محمد يوسف، هادى خشبة (أسامة عرابي)، رضا عبدالعال، هشام حنفي، وليد صلاح الدين "أحمد عبدالمنعم كشري"، حسام حسن "سيد غريب".

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

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قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار فى أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوماً عشق الفانلة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.