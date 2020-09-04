شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا من خزينة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تحقيقا موسعا فى واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة، والتى احتفظت بها مصر وتم البحث عنه ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

قام مسئولو اللجنة الخماسية بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، والذى شارك مع منتخب مصر فى البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التى فاز بها الفراعنة فى 2006 و2008 و2010 فى عهد حسن شحاتة المدير الفنى ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة، قبل أن يؤكد أحمد حسن أنه لم يأخذ كأس الأمم الأفريقية كما يتردد، ليقرر مسئولو الجبلاية التحقيق فى الواقعة والبحث عن كاس الأمم.

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وكشف أحمد شوبير، فى وقت سابق عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة التى احتفظت بها مصر وتم البحث عنه ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كآس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

تابع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس أن اللجنة الخماسية قامت بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق والذى شارك مع منتخب مصر فى البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التى فاز بها الفراعنة فى 2006 و٢٠٠٨ و٢٠١٠ فى عهد حسن شحاتة المدير الفنى ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة.