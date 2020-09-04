شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة.. بادجي يقود هجوم الأحمر وفتحي في الوسط "انفوجراف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد وادي دجلة



يخوض فريق الأهلى اختباراً قوياً فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه نظيره وادى دجلة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدورى الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل استمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصرى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

الأهلى فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

فى المقابل وادى دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.

الأهلي ضد وادي دجلة.. التشكيل المتوقع للأهلي



استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة دجلة والمكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وايمن اشرف ومحمود وحيد

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الوسط: حمدي فتحي وأحمد فتحي وافشة

الهجوم: احمد الشيخ وجونيور أجايي واليو بادجي

الأهلي ضد وادي دجلة.. فوز الأحمر بالثلاثة



انتهت مواجهة الدور الاول بين الفريقين بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها رمضان صبحى ووليد ازارو وأحمد الشيخ فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للدورى على ستاد السلام فى 11 ديسمبر 2019 .

الأهلي ووادي دجلة.. الأحمر يحصد 6 نقاط



منذ عودة مسابقة الدورى من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الأهلى 6 مباريات حصد 13 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد.

يدخل وادى دجلة مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة فى الفترة الأخيرة وتحديداً فى مرحلة " ما بعد كورونا"، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15