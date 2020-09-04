شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة .. الأحمر يبحث عن الفوز الثالث على التوالي بعد القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى اختباراً قوياً فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه نظيره وادى دجلة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدورى الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل استمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصرى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

الأهلى فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

الأهلي ضد وادي دجلة



فى المقابل وادى دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.

وانتهت مواجهة الدور الاول بين الفريقين بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها رمضان صبحى ووليد ازارو وأحمد الشيخ فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للدورى على ستاد السلام فى 11 ديسمبر 2019 .

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الأهلي ضد وادي دجلة



ومنذ عودة مسابقة الدورى من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الأهلى 6 مباريات حصد 13 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد.

يدخل وادى دجلة مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة فى الفترة الأخيرة وتحديداً فى مرحلة " ما بعد كورونا"، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.