شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الأهلى = 6 من 50.. هل يستعيد ألأهلى أنيابه بعد انتفاضة بادجى ومروان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة استفاقة كروية لمهاجمى النادى الأهلى أليو بادجى ومروان محسن، بعد فترة طويلة من السلبية رغم القوة الهجومية التى يمتلكها النادى الأهلى والتى وضعته فى الصدارة بجدول مسابقة الدورى كأقوى خط هجوم برصيد 56 هدفاً فى مسابقة الدورى العام.

ونجح 14 لاعباً فى إحراز الأهداف بالقميص الأحمر تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، على رأسهم وليد سليمان برصيد 9 أهداف، وهم: محمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان ورمضان صبحى وأحمد الشيخ وجونيور أجايى وأليو بادجى ومروان محسن وقفشة والشحات وكهربا.

وعلى الرغم من ذلك، بقى هجوم الفريق الأحمر فى مرمى الانتقادات، حيث شارك مهاجمو الأهلي بنسبة ضئيلة من إجمالى أهداف الفريق التى بلغت 56 هدفاً فى مسابقة الدورى فقط، جاء نصيب مروان محسن من إجمالى الأهداف فى الموسم ككل حوالى 5 أهداف منها 4 فى الدورى العام وهدف فى أفريقيا، بينما سجل أليو بادجى هدفين فى الدورى العام وجاءت توزيع أهداف الفريق الأحمر كالتالي:

جونيور آجاي والشحات

احتل جونيور أجاى صانع ألعاب النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بعدما شارك مع الفريق الأحمر فى 24 مباراة بمختلف البطولات، كما صنع أجاى 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، وتساوى حسين الشحات مع أجاى فى هذا المركز بنفس الرصيد من الأهداف وبنفس الرصيد من الأسيستات أيضاً.

علي معلول

احتل على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 6 أهداف، كما صنع 7 أخرى لزملائه بالفريق خلال مشاركته فى 20 مباراة.

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محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي

جاء محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي، صانعا ألعاب الأهلي، فى المركز الرابع برصيد 5 أهداف، إلا أن قفشة شارك مع الأهلي فى 22 مباراة بينما شارك رمضان صبحي فى 9 مباريات فقط.

كهربا والشيخ

جاء ثنائى الفريق الأحمر، محمود عبد المنعم كهربا، وأحمد الشيخ في المركز السادس برصيد 4 أهداف.

عمرو السولية وديانج وبادجى ومحمد هانى وحمدى فتحى

احتل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي المركز السادس برصيد 3 أهداف، فيما احتل أليو ديانج وحمدي فتحي وأليو بادجى، المركز السابع برصيد هدفين وجاء ومحمد هاني في المركز الثامن والأخير برصيد هدف واحد.