شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن إصابة عماد السيد حارس الفريق بتمزق فى الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الاتحاد السكندرى إصابة عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بتمزق فى العضلة الأمامية، خلال المباراة التى أقيمت عصر أمس الخميس، أمام نادى طنطا والتى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وقالت الصفحة الرسمية للنادى على فيسبوك، "خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لحارسنا عماد السيد، الذى أصيب بتمزق فى العضلة الأمامية فى مباراة طنطا".





وكان فريق طنطا نجح فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، عصر أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

Advertisements

وبهذه النتيجة، يستمر فريق طنطا فى المركز الأخير بترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.