شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن جيلبرتو وأنيس بوجلبان الأكثر انتماءً من بعض أبناء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك بعض من أبناء النادى الأهلى يتحدثون عن القلعة الحمراء وكأنهم أعداؤها، على عكس بعض اللاعبين الذين احترفوا لفترة بالنادى، وقال شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر، "حاجة عجيبة جدا عندما يتحدث جيلبرتو وأنيس بوجلبان عن الأهلي تشعر أنهم أبناء الأهلي بجد وحق وحقيق، وعندما يتحدث البعض الآخر تشعر أنك أمام بركان من الحقد والغل وكأنهم أعداء الأهلي وليسوا أبناؤه كما يقولون!!!!!".



شوبير

وكشف أحمد شوبير، فى وقت سابق، عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة التي اختفطت بها مصر وتم البحث عنه ولا أحد يعلم مكانه حتي الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كآس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير فى برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، أن اللجنة الخماسية قامت بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق والذي شارك مع منتخب مصر في البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التي فاز بها الفراعنة في 2006 و٢٠٠٨ و٢٠١٠ في عهد حسن شحاتة المدير الفني ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة.

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في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانة على تلفزيون " الخليج 365 " أن اتحاد الكرة تلقي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات ، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة و الإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.

وتابع شبانة عبر برنامج "مع شبانه" على تليفزيون الخليج 365 أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسي قبل ذلك التوقيت