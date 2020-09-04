شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم لمنتخبات سيدات الاسكواش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" تأجيل بطولة العالم لمنتخبات سيدات الاسكواش، والتى كان من المقرر إقامتها فى ماليزيا خلال الفترة بين 15 إلى 20 ديسمبر المقبل، بعد إعلان الحكومة الماليزية استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة حتى نهاية ديسمبر المقبل، وعدم الموافقة على إقامة أى بطولات فى تلك الفترة، فى إطار إجراءات الصحة والأمان لمواجهة فيروس كورونا.

وتعتبر مصر حامل لقب البطولة فى آخر نسختين عامى 2016 و2018، وفى المجمل توجت سيدات الاسكواش بأربعة ألقاب، جاءت جميعها على حساب المنتخب الانجليزى.

وفى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسؤلين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.