شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم دجلة بثلاثية فى الدور الأول للدورى ورمضان صبحى يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً قوياً فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه وادى دجلة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدورى الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً، كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل استمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصرى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالى.

الأهلي فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.



وفى المقابل، يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.

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وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، سجلها رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للدورى باستاد السلام فى 11 ديسمبر 2019

ومنذ عودة مسابقة الدورى من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 6 مباريات حصد 13 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد.

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة فى الفترة الأخيرة وتحديداً فى مرحلة " ما بعد كورونا"، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.