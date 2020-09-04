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قصة صور.. محمد عواد ينضم لكتيبة "الصلع" في الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إلى كتيبة اللاعبين "الصلع" ممن قاموا بحلق رؤوسهم، زيرو، لمسايرة موجة "النيولوك"، وشهدت الكرة المصرية على مدار سنواتها ظهور أكثر من لاعب "أصلع أو أقرع" فى الملاعب وكان أكثرهم نجوم ورموز المصرية ولعبة كرة القدم ومثلو المنتخبات الوطنية .

وظهر محمد عواد خلال مباراة فريقه  أمام بيراميدز في الجولة الرابعة و العشرين من مسابقة الدورى، جالسا خارج الملعب، بنيولوك جديد ، حيث ظهر حالق الرأس، في شكل لم يعتد عليه.

ومن أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة ممن جاءوا في قامة نفس الشكل "بدون شعر" كل من حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، ومحمد زيدان لاعب الفراعنة السابق، وحمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى السابق، ومعتز إينو لاعب الأهلى السابق، إضافة إلى أحمد فوزى حارس الأهلى وبتروجت والترسانة السابق، وكذلك ياسر ريان، وإبراهيم حسن، وعلاء عبد الغنى، شيتوس، وكذلك أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق أيضا.

حسام حسن
حسام حسن

 

احمد فوزى
احمد فوزى

 

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اينو
اينو

 

محمد زيدان
محمد زيدان

 

محمد عواد
محمد عواد

 

وائل جمعة
وائل جمعة
عواد
عواد

 

نيولوك عواد
نيولوك عواد

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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