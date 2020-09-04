شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عواد ينضم لكتيبة "الصلع" في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إلى كتيبة اللاعبين "الصلع" ممن قاموا بحلق رؤوسهم، زيرو، لمسايرة موجة "النيولوك"، وشهدت الكرة المصرية على مدار سنواتها ظهور أكثر من لاعب "أصلع أو أقرع" فى الملاعب وكان أكثرهم نجوم ورموز الرياضة المصرية ولعبة كرة القدم ومثلو المنتخبات الوطنية .

وظهر محمد عواد خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز في الجولة الرابعة و العشرين من مسابقة الدورى، جالسا خارج الملعب، بنيولوك جديد ، حيث ظهر حالق الرأس، في شكل لم يعتد عليه.

ومن أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة ممن جاءوا في قامة نفس الشكل "بدون شعر" كل من حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، ومحمد زيدان لاعب الفراعنة السابق، وحمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى السابق، ومعتز إينو لاعب الأهلى السابق، إضافة إلى أحمد فوزى حارس الأهلى وبتروجت والترسانة السابق، وكذلك ياسر ريان، وإبراهيم حسن، وعلاء عبد الغنى، شيتوس، وكذلك أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق أيضا.



حسام حسن



احمد فوزى

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اينو



محمد زيدان



محمد عواد



وائل جمعة



عواد