شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كهربا مع الأهلى قبل غرامة المليون جنيه واعتذاره؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن جماهير الأهلى كانت تضع آمالاً عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأحمر، لانتشال الفريق من عثراته وإعادته للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي إلا أن اللاعب كان له رأي مخالف حيث دخل في صدام عنيف مع زميله محمد الشناوى حارس الفريق قبل إحدى التدريبات الصباحية ليقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى تغريمه مليون جنيه رغم اعتذاره عن تصرفاته وسط غضب عارم من السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر .

ومنذ إعلان رحيل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتفضيله الانتقال لبيراميدز وما تبعها من خسارة المارد الأحمر لمباراة القمة أمام غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، تترقب جماهير الأهلى عودة كهربا وانتهاء إيقافه ليكون البديل الأمثل للعفيجى فى التشكيلة الحمراء ويعيد رونق أهلى فايلر الذى كان متوهجاً قبل توقف مسابقة الدورى منذ خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا قبل أن تتلقى صدمة بتصرفات اللاعب الغريبة في توقيت أغرب.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق في 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات في الدوري المصري، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي شهدت أحداثا تسببت في إيقافه.

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 في تسجيل الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري، فيما لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.

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مساهمات كهربا في تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما في شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر في شباك المصري البورسعيدي.

وغاب كهربا عن الأهلى في لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى مباراتى وادى دجلة وحرس الحدود وبعدها كان لاعب الأهلى سيكون جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد قبل أزمته الأخيرة مع الشناوى.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة .