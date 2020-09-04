شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع الكاف لاستثناء الاندية المصرية من الأدوار التمهيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" ، من أجل الحصول علي موافقته لإستثناء الأندية المصرية من المشاركة في الأدوار التمهيدية في النسخة الجديدة من البطولات الافريقية ، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل في ظل غموض موعد انتهاء الدوري هذا الموسم ، في الوقت الذي طلب فيه الكاف تحديد أسماء الفرق المصرية المشاركة في بطولاته الجديدة بحد أقصي يوم ٢٠ اكتوبر المقبل .

وتتحفظ اللجنة الخماسية بالجبلاية علي تسجيل الفرق بترتيب الموسم الماضي للمشاركة في بطولات أفريقيا خلال الموسم الجديد، وأكد مصدر باتحاد الكرة أن الدوري لن ينتهي يوم 20 أكتوبر، وهو آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا بعد قرار الكاف الذى وصل الجبلاية ، وبالتالي فهناك محاولات مع الكاف للتوصل لحل بشأن هذا الموقف علي ان يكون اللجوء لترتيب الموسم الماضي اخر خطوة يمكن اتخاذها .

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جدير بالذكر أن الموسم الماضي كان الأهلي في الصدارة ويليه الزمالك ثم بيراميدز والمصري في المركز الرابع، بما يعني مشاركة مشاركة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال الموسم المقبل وبيراميدز والمصري في الكونفيدرالية.

كشف الإعلامي محمد شبانه على تلفزيون " الخليج 365 " أن اتحاد الكرة تلقي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات ، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة و الإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.

تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على تلفزيون الخليج 365 أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسي قبل ذلك التوقيت.