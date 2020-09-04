تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي علي التشكيل الاساسي الذي سيواجه وادي دجلة مساء اليوم الجمعة في ختام مباريات الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز.
ويفتقد الأهلى جهود عدة نجوم على رأسهم اللاعب المالى أليو ديانج الذى تأخرت عودته من بلاده بجانب عمرو السولية لاعب خط الوسط للإصابة وأيضاًلنفس السبب محمود متولى وحسين الشحات بجانب التونسى على معلول للإيقاف.
ويعتمد فايلر على تشكيلته التى تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه رباعى خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى ومحمود وحيد بينما يقود خط الوسط أحمد فتحى وبجواره حمدى فتحى وأمامهمامحمد مجدى أفشة وفى الهجوم أليو بادجى وأحمد الشيخ وجيرالدو (جونيور أجاي) بينما يحتفظ فايلر بورقة وليد سليمان على مقاعد البدلاء.
ويغيب عن وادى دجلة أيضاً لاعبه عمرو صالح ورجب عمران للإيقاف، ويعتمد بابافاسيلو على تشكيلته التى تضم محمد عبدالمنصف لحراسة المرمى وأمامه الرباعى محمود مرعى وخالد رضا وأحمد رمضان بيكهام وإيزاك يعقوبو للدفاع ومحمد عبد العاطى وأحمد سعيد ومحمد هلال للوسط ورفيق كابو وحسام عرفات ومروان حمدى للهجوم.
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