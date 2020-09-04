تتوجه انظار جماهير الكرة المرية مساء اليوم الجمعة الي ملعب استاد القاهرة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الاهلي ووادي دجلة في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري
تنطلق مباراة الاهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعج اللقاء فيالتاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة
تنقل مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت
الأهلى المتصدر برصيد 62 نقطة يسعى بقيادة مدربه السويسرى رينيه فايلرلعبور عقبة وادى دجلة وقطع خطوة آخرى نحو حسم لقب الدورى رسمياً بينما يأمل الدجلاوية مواصلة الصحوة مع المدرب اليونانى نيكوديموس بابافاسيلو والذى تقدم بالفريق للمركز العاشر برصيد 26 نقطة.
ويفتقد الأهلى جهود عدة نجوم على رأسهم اللاعب المالى أليو ديانج الذى تأخرت عودته من بلاده بجانب عمرو السولية لاعب خط الوسط للإصابة وأيضاً لنفس السبب محمود متولى وحسين الشحات بجانب التونسى على معلول للإيقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري .. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.