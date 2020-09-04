موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري .. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار جماهير الكرة المرية مساء اليوم الجمعة الي ملعب استاد القاهرة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الاهلي ووادي دجلة في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري

تنطلق مباراة الاهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعج اللقاء في

التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

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تنقل مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت

الأهلى المتصدر برصيد 62 نقطة يسعى بقيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر

لعبور عقبة وادى دجلة وقطع خطوة آخرى نحو حسم لقب الدورى رسمياً بينما يأمل الدجلاوية مواصلة الصحوة مع المدرب اليونانى نيكوديموس بابافاسيلو والذى تقدم بالفريق للمركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويفتقد الأهلى جهود عدة نجوم على رأسهم اللاعب المالى أليو ديانج الذى تأخرت عودته من بلاده بجانب عمرو السولية لاعب خط الوسط للإصابة وأيضاً لنفس السبب محمود متولى وحسين الشحات بجانب التونسى على معلول للإيقاف.