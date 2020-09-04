عمومية الملاكمة.. منتصف أكتوبر

أكد محمد عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة انه سيتم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى منتصف أكتوبر المقبل. مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى منتصف أكتوبر المقبل. وشدد رئيس اتحاد الملاكمة، على الحكام والمدربين والإداريين الالتزام بارتداء الكمامة خلال منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من والإداريين الالتزام بارتداء الكمامة خلال منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد.

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