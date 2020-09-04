كورونا تهدد بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يدرس تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد له يومي 25 و26 سبتمبر الجاري للذهاب، ويومي 2 و3 أكتوبر المقبل للإياب.
قال المصدر لـ "الوفد": "الكاف لديه اتجاهًاقويًا لتأجيل نصف النهائي، خاصة مع ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في المغرب وارتفاع عدد المصابين من جديد".
وواصل: "تأجيل أمم أفريقيا قد يكون لمدة شهر، وحال اتخاذ قرار رسميبه، سيتم تعديل مواعيد القيد الأفريقي الخاص بالنسخ الجديدة لبطولات أفريقيا".
كان الكاف حدد فترتي القيد بحيث تكون الفترة الأولى من ٢١ أكتوبر حتى ٥ نوفمبر، بينما فترة القيد الثانية تبدأ من ٦ إلى ١٩ نوفمبر المقبل.
والجدير بالذكر أن الزمالك كان سيواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي، بينما يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي.
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