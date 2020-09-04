رياضة | فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحذيراً للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب الشجار الذي وقع بين الثنائي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، أثناء مشاركتهم في التدريبات الجماعية للفريق صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، غدا الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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وكشفت تقارير صحفية أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قرر فرض عقوبات صارمة على جميع اللاعبين في حال التجاوز خلال الفترة القادمة، إلى جانب توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه، على خلفية المشادة التي وقعت بينه وبين الشناوي.

وقدم محمود كهربا اعتذارًا للإدارة النادي الأهلي وإلى الشناوي كابتن الفريق، لما بدر منه، مؤكدا تقديره لقواعد وضوابط القلعة الحمراء، ولكل منظومة العمل في الفريق الأول.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب اجتماعا باللاعبين، لمناقشة ملف الأزمة، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد عقوبات قاسية ضد أي لاعب لا يحترم قوانين ومبادي النادي الأهلي.