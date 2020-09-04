رياضة | هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف النادي الأهلي مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي الأهلي على تواصل مع وكيل اللاعب، لبحث إمكانية ضمه للقلعة الحمراء، وتدعيم خط الهجوم.

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وأشارت المصادر، أن مسؤولي الأهلي علموا أن اللاعب يتقاضى 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو أعلى بكثير مما يتقاضاه لاعب الفئة الأولى في الأهلي.

وقم اللاعب بفسخ عقده مع ناديه الصيني خلال الفترة الحالية، والذي انضم له في يناير الماضي من فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وفي ظل كونه لاعباً حراً، انهالت العروض على اللاعب، حيث يمتلك اللاعب 3 عروض من الدوري التركي، فضلاً عن عرض من نادي بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة غداً الجمعة، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي.