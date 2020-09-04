رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره وادي دجلة مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

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بينما يطمع نادي وادي دجلة في خطف نقاط المباراة، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، الابتعاد عن صراع الهبوط.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 62 نقطة من 23 مباراة، بواقع 20 انتصار وتعادلين وهزيمة واحدة، فيما يتواجد دجلة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة، بواقع 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة on time sports.