رياضة | قائد منتخب مصر السابق: الزمالك يتفوق على اي فريق يلعب كرة هجومية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد منتخب مصر السابق: الزمالك يتفوق على اي فريق يلعب كرة هجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن قدرة الزمالك علي التفوق علي أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق علي اللعب في المساحات في خط الدفاع.

وقال أحمد حسن في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " الزمالك تحت قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".

وتابع " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.