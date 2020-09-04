رياضة | حسين ياسر المحمدي: أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين ياسر المحمدي: أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق عن رأيه فى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للقلعة البيضاء والذي قاد الفريق للفوز خلال الفترة الماضية على الأهلي وبيراميدز.

وقال حسين ياسر المحمدي عبر تصريحات تليفزيونية لبرنامج نمبر وان:" كارتيرون صنع توليفة ممتازة من لاعبي الزمالك، ومباريات الدوري بمثابة تجهيز للثلاثى الأهلي والزمالك وبيراميدز للمباريات الأفريقية".

وتابع:" كنت أتمنى التواجد في نادي الزمالك في الفترة الحالية تحت رئاسة مرتضى منصور، والاستقرار الإداري في نادي الزمالك ينعكس على نتائج الفريق".

وأضاف:" فرجاني ساسي سيخسر كثيرًا لو رحل عن نادي الزمالك، وأتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى الإعلام مساندة الفريقين ".