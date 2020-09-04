رياضة | حسين ياسر:" ظُلمت فى الأهلي وبطولات جوزيه جعلته يشعر بأنه أقوى من الجميع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين ياسر:" ظُلمت فى الأهلي وبطولات جوزيه جعلته يشعر بأنه أقوى من الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك عن فترته داخل القلعة الحمراء وعدم حصوله على فرصة كبيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان:" مانويل جوزيه ظلمني فى الأهلي، رغم تألقي في المباريات التي شاركت فيها".

وأضاف:" لم أقصر في التدريب مع الأهلي ولم افتعل أي أزمة مع جوزيه ،ووالدي طلب من محمود الخطيب بشكل شخصي رحيلي عن النادي الأهلي".

Advertisements

وتابع:" الجمهور كان بيحب مانويل جوزيه بس كان بيحب أيضًا حسين ياسر،وحب الجماهير لحسين ياسر كان بيسبب ازعاج لمانويل جوزيه".

وأكمل:" مانويل جوزيه فشل في ولايته الأولي بالنادي الأهلي ونجاحه في ولايته الثانية أفضل من النجاح في ولايته الأولى".

وأتم حسين ياسر :" بطولات مانويل جوزيه جعلته يشعر بأنه أقوى من الجميع وأحمد حسن تعرض لبعض المشاكل معه بعد انضمامه للأهلي".