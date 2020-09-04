رياضة | أحمد مرتضي : سيناريو رمضان صبحي لن يتكرر مع فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي : سيناريو رمضان صبحي لن يتكرر مع فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني".

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وتابع " جددنا ل٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة".

وكشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء اعارته مع الأهلي.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز".

وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطأ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.