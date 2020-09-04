مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. إنطلاق 7 مباراة بدوري الأمم الأروبية ..والأهلي يواجه وأدي دجلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 سبتمبر2020، عدد من المواجهات في الدوري المصري الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا وبطولة الأمم الأوروبية . مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية ليتوانيا ضد كازاخستان - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 6 إيطاليا X البوسنة والهرسك - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 1 هولندا X بولندا - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 3 النرويج X النمسا- 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 5 رومانيا وأيرلندا الشمالية - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 4 سلوفاكيا X التشيك - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 6 روسيا البيضاء X ألبانيا - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 10 مواعيد مباريات الدوري السعودي الاتحاد X النصر - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية Advertisements الاتفاق X ضمك - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية الرائد X الفيصلى - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 5 الشباب X الحزم - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 4 الوحدة X الهلال - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 2 الفتح X التعاون -7:35 مساءا - الرياضية السعودية 6 أبها X الأهلى - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 3 الفيحاء X العدالة - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية مواعيد مباريات الدوري المصري مصر المقاصة X الإسماعيلى - 5:00 عصرا - أون تايم سبورت الأهلى X وادى دجلة - 8:00 مساءا - أون تايم سبورت

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