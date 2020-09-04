شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلي ودجلة.. تفوق أحمر ورقم مميز للحضري وذكرى سعيدة ‏للبدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره وادي دجلة مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفريقان تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.

19 هدفاً سجلهم الأهلي في شباك دجلة، ونجح الأخير في تسجيل 6 أهداف فقط في المرمى الأحمر.

ويعتبر حسام غالي هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقن بالدوري في لقاء الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2010.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي بشكل عام خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017.

الثلاثي رمضان صبحي وعمرو جمال ووليد أزارو في صدارة هدافي مواجهات الفريقين بهدفين لكل منهم.

يعتبر مصطفى جلال هو أول لاعب مصري يلعب بقميص وادي دجلة يتمكن من التسجيل في شباك الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث احتكر أجانب دجلة زيارة الشباك الأحمر خلال أول 8 مواجهات وجاءت عن طريق السوري عبدالفتاح الأغا والنيجيري ستانلي والكونغولي مابوكو.

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كريم ندفيد لاعب الأهلي تمكن من انهاء حالة العجز التسجيلي للفريق الأحمر أمام دجلة في وجود عصام الحضري بعد 199 دقيقة متتالية، حيث فشل المارد الأحمر عن هز شباك دجلة “الحضري” في مباراتي الدور الأول والثاني لموسم 2016 لينجج “ندفيد” في انهاء الأزمة بعد 19 دقيقة من لقاء الدور الأول في موسم 2016- 2017.

أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين جاء عن طريق أحمد نبيل مانجا، متوسط ميدان الأهلي السابق، وذلك بعد 5 دقائق من اطلاق صافرة لقاء الدور الأول لموسم 2010-2011.