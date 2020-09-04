موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم والقوات الناقلة ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020. اللقاء ينطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، ويحتضنه ملعب القاهرة الدولي. وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. ويدير مباراة الأهلي ودجلة الحكم الدولي جهاد جريشة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمد حسن حكماً رابعا، ووائل فرحان ومصطفى عثمان لتقنية الفيديو. ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة ودجلة في المركز الحادي عشر بـ 26 نقطة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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