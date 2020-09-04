شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام وداي دجلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة دجلة، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل الأقرب للأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ايمن أشرف – محمود وحيد. خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – أليو ديانج - أحمد الشيخ – أجايي – محمد مجدي افشة. في الهحوم - بادجي Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام وداي دجلة ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.