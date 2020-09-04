شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستضيف الاسماعيلى فى ختام مواجهات الجولة 24 بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره الاسماعيلى في تمام الخامسة عصراً على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين.

يدخل الاسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

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وطالب الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتصحيح الأوضاع واستعادة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز الدوري ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من زعيم الثغر فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة على لاعبيه ضرورة الظفر بالنقاط الثلاث لإستعادة النتائج الجيدة والتخلص من شبح الهبوط ومراكز القاع في المسابقة المحلية.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى مكون من :"محمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاصة مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم- عماد حمدى – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".