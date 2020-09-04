شكرا لقرائتكم خبر عن "الرخصة" تمنع تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسألة تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني المقرر استئنافه 20 سبتمبر الجاري، وأكد مسئولو اللجنة أن تقنية الفيديو لن تطبق في دوري القسم الثاني خلال الموسم الحالي، موضحين أن المسألة تستلزم الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب تدريب حكام الدرجة الثانية على استخدام التقنية لحصولهم على رخصة إدارة المباريات في وجود التقنية.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم زيادة رخص الحكام بعد إنتهاء الموسم الجاري ، من أجل تطبيق تقنية الفيديو فى المباريات الكبيرة فى دوري القسم الثاني بشكل تدريجي.

Advertisements

في سياق مغاير، كشف الإعلامي محمد شبانة على تلفزيون ”الخليج 365” أن اتحاد الكرة تلقي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات ، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة و الإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.

تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانة" على تلفزيون الخليج 365 أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسي قبل ذلك التوقيت.

وتلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يخطره فيه بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 شهور بحيث ينتهي عملها بنهاية نوفمبر المقبل بدلًا من يوليو الماضى.