بيراميدز في الغردقة عصر اليوم استعدادا للجونة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يسافر فريق الكرة بنادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم، الجمعة، إلى مدينة الغردقة استعدادا لموجهة الجونة في مباراة الجولة 25 من الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الجونة، باستاد الجونة بالبحر الأحمر.
وقرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يسافر الفريق عصر الجمعة مباشرة على أن يؤدي مرانه الأخير بملعب الجونة في الثامنة من مساء السبت، قبل خوض اللقاء المقرر له مساء الأحد.
حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز ، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب.
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