شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع مع جروبات السوشيال عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة جديدة مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية في الخامسة من عصر اليوم، الجمعة، وتعد هذه الجلسة هي الثالثة بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى، كما يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا هاما في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة، في مقدمتها التعاقدات الجديدة ومباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا، وكذلك ملف تمديد تعاقدات اللاعبين الحاليين في الفريق.

وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

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بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.