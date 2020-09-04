ليس كأس الأمم فقط .. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة صادمة عن الكؤوس الضائعة في الجبلاية

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة صادمة، بشأن الكؤوس الضائعة في الاتحاد، بعدما أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية والذي احتفظ منتخب مصر بلقبه بعدما فاز به 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وقال المصدر لـ "الوفد": "ليس كأس الأمم الأفريقية وحدة الذي اختفى من الاتحاد، لا يوجد أي كؤوس داخل اتحاد الكرة من الأساس، باستثناء مجموعة الكؤوس الموجودة في صالة الاستقبال بالاتحاد".

وتابع: "وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة استفسر من الموظفين بالاتحاد عن الأمر وطلب معرفة مكان الكؤوس خاصة وأن المخازن لا يوجد بها

أي كؤوس".

وواصل: "العطار يرغب في وضع عدد من الكؤوس الأخرى في صالة الاستقبال التي تم تطويرها بشكل كامل خلال الأيام الماضية وشهدت وضع اسماء اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف بالدوري بجانب صور المدربين أصحاب الإنجازات في الكرة المصرية وغيرها من مظاهر التطوير".

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وأضاف: "الكؤوس الموجودة حاليًا في صالة الاتحاد نسخ مُقلدة وغير أصلية، وعندما استفسر اتحاد الكرة من الموظفين عن كأس أمم أفريقيا، قالوا إن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق احتفظ به

في منزله، لكن عندما تواصل الاتحاد مع الصقر أكد أنه سلّمه إلى عزمي مجاهد مدير مدير إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة ورئيس إدارة المتابعة في الجبلاية، لكن اتحاد الكرة ينتظر أن يتعافى مجاهد من إصابته بفيروس كورونا حتى يستفسر منه عن الشخص الذي تسلم منه الكأس في الاتحاد بعدما استلمه مجاهد من أحمد حسن".

وأتم: "وليد العطار يولي اهتمامًا كبيرًا بالأمر خاصة وأن هذه الكؤوس تعد من ممتلكات اتحاد الكرة والمفترض أن تكون في المخازن لكنه صُدم من اختفاؤها وعدم معرفة مكانها".

يضع اتحاد الكرة في صالة الاستقبال بعض الكؤوس منها كأس أمم أفريقيا 98 في بوركينا فاسو بجانب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي حصدها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب العام الماضي.