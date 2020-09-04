أمير مرتضى منصور: توقعنا أزمات كهربا في الاهلي..ولم نتأثر بغياب طارق حامد أمام بيراميدز

أكد المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور“، على توقع أعضاء مجلس الإدارة للمشاكل التي سيفتعلها لاعب الوسط محمود كهربا في الاهلي منذ ان انضم لصفوف الفريق بالمجان خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال أمير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت “كانت خطتنا عدم استمرار كهربا واتخذنا قرارًا مبكرًا بعرضه للبيع بسبب مشاكله الدائمة، لكننا لم نعلن ذلك. كانت هناك عقوبات معلنة وأخرى غير معلنة وتعرض لخصم مستحقات كثيرة خلال وجوده مع الزمالك“.

وتابع “حددنا شخصيات اللاعبين الذين يحتاجهم الزمالك، وهو لم يكن من هؤلاء اللاعبين، نحن فريق كبير لا يتأثر بغياب لاعب، وعدم تواجد طارق حامد للإيقاف أمام بيراميدز أو أي لاعب آخر، أمر لا يؤثر علينا، لدينا قائمة كبيرة تضم 30 لاعبًا على أهبة الاستعداد”.

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وأشار إلى أن لاعبي الزمالك تعاهدوا على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري 2020/2019، فهي الهدف الرئيسي للإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على بيراميدز بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة الـ24 والتي أقيمت على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ولعب الجناح الأيسر الدولي المصري أحمد سيد زيزو في منطقة الإرتكاز جوار يوسف أوباما، بينما شغل التونسي فرجاني ساسي منصب اللاعب رقم 6 كوسط دفاعي صريح.