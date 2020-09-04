طبيب الزمالك: محمود حمدي الونش اشتكى من نفس إصابة شيكابالا

كشف طبيب الزمالك “محمد أسامة” عن موقف مدافع الفريق “محمود حمدي الونش” الذي أصيب خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك أمام بيراميدز في إحدى مباريات يوم الخميس بالجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

واتهم طبيب الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم بالتسبب في إصابة محمود حمدي الونش، لكن بطريقة غير مباشرة، خلال تصريحات أدلى بها لقناة الزمالك الرسمية.

وقال الطبيب “الإصابة سببها ضغط المباريات الزائد جدًا في الوقت الحالي، والضغط العصبي والبدني بسبب خوض مباراة كل 3 أيام ونحن كجهاز طبي نعيش حالة من الإرهاق والتعب بسبب هذه الوضعية”.

وأضاف محمد أسامة “كل مباراة نتعرض فيها لإصابات جديدة، أرى أنه من الضروري منح الفريق الوقت الكافي للراحة قبل خوض لقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له بعد أسبوعين فقط من الآن”.

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وواصل “محمود حمدي الونش اشتكى من الرباط الداخلي في الركبة، أنا بحاجة لـ 24 ساعة لمزيد من الاطمئنان عليه، شيكابالا اشتكى من نفس الإصابة. حسام أشرف اشتكى كذلك من العضلة الضامة، الضغط كبير للغاية وفوق الاحتمال”.

وأشار إلى أن لاعب الوسط المتميز “مصطفى فتحي” جاهز حاليًا والظهير الأيمن المخضرم “حازم إمام” يواصل التأهيل للتعجيل من عودته إلى المباريات.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على بيراميدز بهدفين دون رد مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة الـ24 والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.