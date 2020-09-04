مدرب بيراميدز: كنا الطرف الأفضل أمام الزمالك..والخسارة لا تعني ضياع المركز الثاني

قال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز “أنتي تشاتشيتش”، إن مباراة الزمالك كانت قوية للغاية ولاحت خلالها العديد من الفرص السهلة أمام فريقه، لم يستثمرها كما ينبغي، ومع ذلك وجه التهنئة لمدرب الزمالك كارتيرون على الفوز والأداء والروح التي ظهرت في الملعب.

ويرى المدرب الكرواتي أن بيراميدز كان الأكثر سيطرة على اللقاء ولاحت له فرص أكثر وأوضح من الزمالك، لكن في لحظة العودة أهدر لاعب وسطه “محمد فاروق” ركلة الجزاء في توقيت قاتل، أدت إلى ضياع النقاط.

أضاف أنتي تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي “بيراميدز كان الأفضل ولكن التوفيق لم يكن حليفًا لنا في الفرص التي لاحت أمام مرمى الزمالك، بجانب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء”.

وتابع “أطالب اللاعبين بضرورة الهدوء في بعض المواقف التي تواجههم خلال المباريات القادمة، فالتسرع وعدم الهدوء كان سببا في تفوق الزمالك وتحقيقه للفوز”.

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وحول تغيير إبراهيم عادل الذي تأثر بيراميدز بخروجه خلال الشوط الثاني، أوضح تشاتشيتش “إبراهيم عادل لاعب صاعد وما يزال صغيرًا في السن ولعب فترة طويلة، وظهر عليه الإجهاد وفضلت الدفع بلاعب يستطيع العطاء، وبعد تغييره جاءت فرص عديدة للفريق وركلة الجزاء التي أهدرها محمد فاروق”.

وأشار تشاتشيتش إلى أن الخسارة أمام الزمالك لا تعني ضياع المركز الثاني من فريقه، فالمنافسة ستبقى مستمرة وما تزال هناك 30 نقطة في إطار المنافسة، والفريق بمستواه العادي يستطيع الاستمرار في صراع المركز الثاني حتى اللحظة الأخيرة ولن يتنازل عن المركز بأي شكل، على حد قوله.

وشدد المدرب الكرواتي على أن بيراميدز تعامل بشكل خاطيء في بعض المواقف، مضيفًا “الأخطاء شيء وارد في كرة القدم، وكذلك الزمالك ارتكب بعض الأخطاء. من جانبي سنحاول التعامل مع الأخطاء وإيجاد حلول لها خلال التدريبات في الأيام المقبلة”.

وختم تصريحاته “بيراميدز أتاح لنفسه عدد فرص كبير أمام الزمالك الذي شاهدته في عديد المباريات، ولولا سوء الحظ لخرج بيراميدز بنتيجة أفضل”.