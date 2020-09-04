جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة حيث يتدرب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في الجيم على هامش مران الفريق اليوم الخميس بعد استبعاده من مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها غداً، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري السبت الماضي التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفني يستقر على استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.