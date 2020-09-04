شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى في نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم أولى جولات الدور النهائي من بطولة دورى سوبر كرة السلة best of 5 ، حيث إنه من المقرر أن يلتقى الفريقان في 5 مواجهات لتحديد البطل.

وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الوصول للمباراة النهائية بعد تخطي نادي الزمالك، فيما لحق به النادي الأهلي بعد تجاوز فريق الجزيرة في دور نصف النهائي.

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي الذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

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وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال ، للمرة الرابعة عشر في تاريخه ، في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر

كما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020. على مستوى السيدات .

وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة كشفت عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي من منافسات الرجال والذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.